Karnataka Budget: ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ‘ರೈತ ಮಾಲ್’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:51 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:51 IST
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
