ಜನಗಣತಿ: ತರಬೇತಿ ಮುಂದೂಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ 8ರಂದು ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ರಶ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ ಜನಗಣತಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರ ಬಳಿಕ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.8ರಂದು ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಪೋಷಕರು ಈಗಲೇ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.