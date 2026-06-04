ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪ್ರವೇಶ : 1.59 ಲಕ್ಷ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationbengaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT