ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪ್ರವೇಶ : 1.59 ಲಕ್ಷ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್) ಕೋರ್ಸ್ಗಳ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 1,59,151 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ 10 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 227 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕರಡನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆಇಎ) ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿ 75,041 ಸೀಟುಗಳು, ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಕೋಟಾದಡಿ 32,769 ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ 51,294 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 5,235 ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 217 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ 72,506 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,53,916 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಕರಡು ಲಭ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 500 ಸೀಟುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2,580 ಸೀಟುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 1,695 ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಡಗೋಪನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಕೆಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳ ಅತಿಯಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 60 ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿಎ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 180ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಎನ್ಬಿಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 900 ಸೀಟುಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೆಇಎ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 900 ಸೀಟುಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-90100173</p>