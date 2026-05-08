ಕುಂಟು ನೆಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂಗ್ರೇಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ 24 ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೆಶನ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ . ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದರು.