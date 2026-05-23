ಶನಿವಾರ, 23 ಮೇ 2026
ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ -ಸಿಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ದರಗಳಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ ಲೈಫ್‌ಕೇರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್.ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ
ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಎಚ್‌ಎಎಲ್‍ಎಲ್ ಲೈಫ್‌ಕೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. 286 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್.ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಿವೆ. ವೃದ್ಧರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ದರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 
