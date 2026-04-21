ಕಂತು ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬ: 13 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 23 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 13 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಹಂಚಿಕೆ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018 ಹಾಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 13 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೊದಲ ಕಂತು ₹50 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಂತು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂತನ್ನೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕ ರದ್ದು ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ರದ್ದಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಘಟನೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ನಿಗಮದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಳಚೆ ಜನರ ಸಂಘಟನೆ (ಕರ್ನಾಟಕ) ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

'ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಿಗಮ ಪಡೆದಿದೆ. ನಿಗಮವು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕಂತಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲೂ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.