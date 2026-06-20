₹7,506 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, 28 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ₹7,506 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 28 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ 55 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 41 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು) ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಗಳಾಗಿವೆ. ತೈವಾನಿನ ಟೀಮಿಂಗ್ ಆಟೋ ಮೇಷನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವೈ.ಜೆ. ಲಿಂಕ್, ಜರ್ಮನಿಯ ರೇವುಂ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಶಿಂಕೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹20 ಕೋಟಿ, ₹177.96 ಕೋಟಿ, ₹16.50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹100 ಕೋಟಿ (₹314.46 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 503 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 15 ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ತಲಾ₹15 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಐದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ₹223.61 ಕೋಟಿ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 55 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಇ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ, ಜನರಲ್ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ಕೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹495 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಒ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹490 ಕೋಟಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ₹454 ಕೋಟಿ, ಟೆರ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ₹441 ಕೋಟಿ, ಬೆಲಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ₹404 ಕೋಟಿ, ಜಿಂದಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ₹380 ಕೋಟಿ, ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ₹337 ಕೋಟಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಗೆಲಾಕ್ಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಕ್ಸೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ₹210 ಕೋಟಿ, ಶೋಭಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹201.15 ಕೋಟಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಝೆಡ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹198.62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ರೋನ್ ಪವರ್ ₹177.20 ಕೋಟಿ , ವಾಹಿನಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ₹170 ಕೋಟಿ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ ರಿಫೈನರಿ ₹157.45 ಕೋಟಿ, ಜುರೋಜಿನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ₹137 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಬೆನೋ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ₹125 ಕೋಟಿ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಯತನ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್ ₹110.27 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ₹110 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1903520879</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>