ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ: ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ

ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ: ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದನಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡದೇ, ಕಟ್ಟಿ ಮೇವು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 12 ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಸುಗಳು ಈಗ 6ರಿಂದ 7 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ನೀರು, ಪಶು ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.

ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪಶು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಣವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಸುಗಳು ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಅಳಲು.

'ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಸುಳ ಮೈ ತೊಳೆದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಸುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಲೀಲಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಡೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ ಡೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಟರಾಜ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡೇರಿಗೂ ನಷ್ಟ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಬಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು.