ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಲಿರುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್) ವತಿಯಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಕೊಡಲಿ (ಐಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್) ನೀಡಿ ಶುಭ ಕೋರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಸಂತೋಷ್ ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ತ್ರಿಶೂಲಮೂರ್ತಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 29,031 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ತೆಳುವಾದ ಗಾಳಿಯು ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಲಿವೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. 'ಮಿಷನ್ ಎವರೆಸ್ಟ್–8848 ಮೀ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳಸಿ ಮದ್ದಿನೇನಿ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್., ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>