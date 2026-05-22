ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹಳೇ ಭರವಸೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಹಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹10ವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ₹10 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು 2021ರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದಿದೆ.

'ಬೇರೆ ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.