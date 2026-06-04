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ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ: ಹಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

ಪಾಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪ್ರವೇಶ; ಗಣ್ಯರ ಪರದಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:37 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:37 IST
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ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೊಣವಿನಕೆರೆಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಎಂ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೊಣವಿನಕೆರೆಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಎಂ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.  
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.  
CongressDK Shivakumar
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