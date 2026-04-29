ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಏರ್ ಶೋ ಜಾಗ ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:43 IST
ಬಿಸಿಲ ಬವಣೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಕಾಯಕ ಬಂಧುಗಳು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಗ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು.  ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಫರ್ಹಾನ ‘ಬೇಸಿಗೆ ಬವಣೆ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇತನವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಲಿಂಗರಾಜು ‘ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
