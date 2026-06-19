ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರ ವೇಳೆಗೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏಜೆಂಟರಾದ ವಿ.ಎಸ್.ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ಅವರು ಮತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಚುನಾವಣೆಯ ರಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಮತ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು. ಅದಾಗಲೇ ಮತಕೇಂದ್ರದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಎಡತಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಾಲು–ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಮತಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತೆರಳಿದರು. 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 42 ಶಾಸಕರ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆಗೆ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಮತಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 77 ಶಾಸಕರು ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>11.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರ ವೇಳೆಗೆ 221 ಶಾಸಕರ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಕೊನೆಯ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. 3ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-806791030</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>