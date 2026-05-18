ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸ: ‎70 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.