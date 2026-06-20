<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಾಟಕವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮತ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ‘ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು- ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು’ ಮಾಡಿದವು. </p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ’ದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ಸಂಘಟನೆಯ ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 91 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಸಿದ ‘ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿʼ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಳಸಬಾರದು. ಆಯೋಗವು ತಯಾರಿಸುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ, ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರಗೋಡು, ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಟ ಬಿ.ಸುರೇಶ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ವಿಜಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕನ್ನಿ, ಮಸೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಸುಸೈನಾದನ್, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಷ್ಮಾ ವರ್ಮಾ, ವರದರಾಜೇಂದ್ರ, ಅರುಣ್ ಲೂಯಿಸ್, ಹೆಣ್ಣೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿಕರ್, ಕರಿಯಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ, ದುರ್ಗೇಶ್, ಕೆ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>‘ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ’ </strong></p><p>‘ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಕಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಳಿ ಇರುವುದು ನಕಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಆದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ಗಾಗಿ ಜನರ ದಾಖಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p> ‘ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p><strong>ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಗಳು </strong></p><ul><li><p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು </p></li><li><p>2025ರ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. l ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗೆ ‘ಮತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಬೇಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬೇಕು </p></li><li><p>ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ 11 ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು </p></li><li><p> ಮತದಾರರ ನೆರವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನೂ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು </p></li></ul>.<div><blockquote>ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಭಾರತೀಯನ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಕಸಿಯಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಜನರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಸಲ್ಲ. </blockquote><span class="attribution">– ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೊ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್</span></div>.<div><blockquote>ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">– ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾನಾಯಕ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ</span></div>.<div><blockquote>ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಿಹಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಖಚಿತ. </blockquote><span class="attribution">– ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>