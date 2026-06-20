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‘ಬಿಹಾರ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ’

ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು- ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಘೋಷಣೆ l ಮತ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:34 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:34 IST
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Comments
ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಭಾರತೀಯನ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಕಸಿಯಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಜನರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಸಲ್ಲ.
– ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೊ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್‌
ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು 
– ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾನಾಯಕ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ
ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಿಹಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಖಚಿತ. 
– ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
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