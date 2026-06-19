ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಿಳಿಂಗಾರು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಶಾಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಶಂಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ.ಎಂ, ಎಂ.ಎಸ್. ಮೊಯ್ದು, ಮಹೇಶ್ ವಳಕ್ಕುಂಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೋಟೆಕಣಿಯ ಗಡನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟೆಕಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇಣು ಕಾಸರಗೋಡು, ಸುಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಕಣ್ಣನ್, ವಿಜಯನ್ ಎಂ.ಡಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಿವಾಕ ಪಿ. ಅಶೋಕನಗರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರದಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟೆಕಣಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಉಮೇಶ್ ಎಂ. ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-29-373880043</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>