ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರೂಪಕವಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ: ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರೂಪಕವಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಡನಾಡಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ವಿರಚಿತ ತೊಗಲ ಮಂಟಪ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶರಣರು, ವಚನಕಾರರ ಮೂಲಕ ಮನೆ, ಮನ ತಲುಪಿತು. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಮರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಕಾವ್ಯ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರದಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ‘ತೊಗಲ ಮಂಟಪ’ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಂತಲಾ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಡಿ.ಡೊಮಿನಿಕ್, ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>