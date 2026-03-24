ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: ಲಗ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೋಟೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

'ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಉದ್ಯೋಗ, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ' ಎಂದರು.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಡದೊರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಲಗ್ಗೆರೆ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೌಡ, ಲಗ್ಗೆರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜಗದೀಶ್, ರಮೇಶ್, ಬ್ಯಾಟರಾಯಪ್ಪ ಮುನಿರಂಗಪ್ಪ, ಹನುಮಯ್ಯ, ರಘುನಾಥ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ಮೂರ್ತಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ,ಆರ್.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಅಂದಾನಪ್ಪ, ಮಂಜುಳ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಂಜುಳ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಶಿವರಾಜು, ಆಶಾ ಸುರೇಶ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.