ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ‘ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ’ ಗೌರವ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2025ರ ಎರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೀಡುವ ಎರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ' ಎಂಬ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೇವೆ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್–1 ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್–2ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಸರಕು(ಬ್ಯಾಗೇಜ್) ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್), ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ 2024ರಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸರಕು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ರಾಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರಾಮದಾಯಕತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಳಗಿನ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ದೂರ, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿರಲು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>