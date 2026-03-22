ಶನಿವಾರ, 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಗೌರವ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
– ಹರಿ ಮರಾರ್ ಕೆಐಎ ಸಿಇಒ
ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್–2 ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
–ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೆಡ್, ಸ್ಕೈಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ
