<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಸರಗೊಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗೆ ನಗರದ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕಲ್ಲಟ್ರ ಮಾಹಿನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಪ್ಪಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಕೆ.ಎಂ.ಅಶ್ರಫ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಞಂಗಾಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಜಾಫರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-29-1470098683</p>