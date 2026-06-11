ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೂವರಿಗೆ CM ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:04 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:04 IST
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