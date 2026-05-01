ಸರಕು, ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆ: ಕೆಐಎ ‌ಪ್ರಗತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (ಕೆಐಎ) 2025–26ರಲ್ಲಿ 44.47 ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆ, 5.32 ಟನ್ ಸರಕು ಸರಬರಾಜು ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಶೇ 23.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7.23 ದಶಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಂಚಾರ ಶೇ 3.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 37.24 ದಶಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, 2,80,800 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 769 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 837 ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 1,39,111 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5,32,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 15 ಸರಕು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 38 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ದಶಲಕ್ಷ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.