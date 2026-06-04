ಕಿಯಾ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ 27,586 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 22,315 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 23.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಇದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,39,197 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 1,21,514ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 14.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-850247467</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>