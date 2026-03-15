Kidney Day: ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಕಿಡ್ನಿ ಓಟ’ದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಕಿಡ್ನಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಿಡ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ'ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಶಾಖೆಯು ಈ ಓಟ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಡಾ.ಶರಣ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಜಾಥಾಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓಟದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂದೀಪ್ ಆರ್.ಎಂ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆಲ್ಕೆಮ್, ಆಂಥೆಮ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ, ನೆಫ್ರೋಪ್ಲಸ್, ಆಡ್ಲೇ ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ಕ್ರಾಸಾಥ್ಲಾನ್, ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ರನ್ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಗ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.