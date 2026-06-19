ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಗೆ (ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್) ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ತುರ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಿಯ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ನೋವು ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಆರೈಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಗೆ 487 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 191 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 164 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆರೈಕೆ (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬೆಡ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ಗೃಹ ಆರೈಕೆ ತಂಡಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗೃಹ ಆರೈಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>3,370 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಚಾರ:</strong> ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು 3,370 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಚರಿಸಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ನಿಗದಿತ ರೋಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೋಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಫಾರಸು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಆರೈಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ (ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಯದುರಾಜ್ ಎಂ.ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 9187590629</p>.<p><strong>ರೋಗಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ </strong></p><p>ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರೋಗಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಔಷಧವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ? </strong></p><p>ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಸೈಕೋ-ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಚಾಲಕರು</p>.<div><blockquote>ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ತುರ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಈ ಆರೈಕೆಯು ರೋಗಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆ ಪಡೆದವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಟಿ. ನವೀನ್, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>