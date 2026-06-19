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ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
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ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ತುರ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಈ ಆರೈಕೆಯು ರೋಗಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆ ಪಡೆದವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಟಿ. ನವೀನ್, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
hospitalCancer

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