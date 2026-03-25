ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಅವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದ ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾ.25ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಜಾತಿ, ಮತಪಂಥ ಮರೆತು ಆಗಮಿಸುವ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣ, ದೇಗುಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಧಳ ಪುರಾಣ: ಬಲು ಹಿಂದೆ ಓಡಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಬರಗಾಲದ ವಲಸೆ ಕಾಲ) ಹೆಬ್ಬಾರರು ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ, ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಗಮ ವಂಶರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞಪುರಿ, ಕಾಳಿಕಾಪುರಿ, ಕೀಕನೇರಿ, ಕಿಕ್ಕ್ನೇರಿ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಇದ್ದರೆ, ಕಿಕ್ಕೇಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಎನ್ನುವುದುಂಟು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ಹಾಲುಮತಸ್ಥದ ಭಕ್ತೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ವಂಶದ ಬೂನಾಸಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ, ಮಾರಮ್ಮ ವಠಾರದವರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರು ನಿತ್ಯ ದೇವಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಫಂಥ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೇತಕಿನದಿ(ಅಮಾನಿಕೆರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಎಲೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌರಿ ಕಡದಿಂದ ದೇಗುಲದವರೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕದಂತೆ ತೇಲಿಬಂದು ಪಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ವಠಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆಯ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಪ್ರರು ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ: ಜಾತ್ರೆಯ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ, ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ತದನಂತರ ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಹಬ್ಬ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>