ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ನೇಮಕಾತಿ: ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ (ಎಸ್ಎಎಡಿ) ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ (ಎ.ಸಿ) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜರುಗಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರ, ಎ.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 13ರಿಂದ 14 ಸಾವಿರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.