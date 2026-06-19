ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ವೇಗ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜೂನ್ 16ರಂದು ರೈತಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪಾಲಿಕೆಯು ‘ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದಿತ್ತು. </p>.<p>ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುವಾರವೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. </p>.<p><strong>ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ:</strong> ‘40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಎರಡು ಹಲಗೆಗಳಿದ್ದ ಸೂರನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಧಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. </p>.<p><strong>ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ:</strong> ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆದಾರರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರದವರೆಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವವರು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು: </strong>ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣ ಈ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆದಾರರು ಗೋದಾಮಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ! </p>.<p><strong>ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:</strong> ‘ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್’ ಕಂಪನಿಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 400 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ 200 ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ‘ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್’ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸವಾರರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 65 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. </p>.<p><strong>ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ </strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟೆಯ ಮೈಸೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ‘ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ’ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ 1791ರ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೊ–ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕದನ ಕಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಸಂತೆಮಾಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ್ದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ! 1928ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಇಂಡೊ– ಸಾರ್ಸೆನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1990ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು.</p>.<p><strong>‘ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ </strong></p><p>‘ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಲೂ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. </p><p>‘ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<div><blockquote>ಬೇರೆಲ್ಲೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದೇ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಸುರೇಶ್, ವಿಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ನಮಗೆ ಮಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದೇನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಡೆಯುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">– ರಾಧಮ್ಮ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜನರು ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಸಲ್ಮಾನ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>