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ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ವೇಗ

ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ l ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:12 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:12 IST
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ಬೇರೆಲ್ಲೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದೇ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ.  
– ಸುರೇಶ್, ವಿಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ
ನಮಗೆ ಮಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದೇನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಡೆಯುತ್ತದೆ
– ರಾಧಮ್ಮ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜನರು ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
– ಸಲ್ಮಾನ್‌, ವ್ಯಾಪಾರಿ
encroachmentKR Market

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