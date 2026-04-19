ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಗಡಿ ಗುರುತು: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಜಿಬಿಎ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಸುಧಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ವೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಐಟಿಐವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ ಅವರು, 'ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಐಟಿಐವರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಎಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಸುಧಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಐಟಿಐ ವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.