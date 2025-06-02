ಕ್ರೈಸ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹35 ಸಾವಿರ ವೇತನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ (ಕ್ರೈಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹35 ಸಾವಿರ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಾನಸಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಮಸ್ಕಿ, ಸುಮಾ ಹಾಸನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪ, 'ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 5 ರಿಂದ 7 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಭಾರ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 'ವಾರದ ರಜೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ರಜೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 822 ವಸತಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕ್ರೈಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಿಂಬಾಕಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 'ಕ್ರೈಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹13,300, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ₹12,200 ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾವಲುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಡಿ–ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹11,700 ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.