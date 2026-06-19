ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗದಿರಲಿ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ....’</p>.<p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>‘25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಈವರೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿತ್ಯ ಮೆಟ್ರೊ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಿನವೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ನಾಗರಿಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ತರಬೇಕು, ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಲಮಿತಿಗೂ ಮೀರಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ‘ಡಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್’ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಸವನ್ನೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್’ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಡೇರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಗವಾರದ 13.75 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಿಂದ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಫೇಸ್ 2–ಬಿ ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರ್ಗ 2027ರ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಫೇಸ್ 3 ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಮೆಟ್ರೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: </strong></p><ul><li><p> ಒಂದು ಮೆಟ್ರೊ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ?</p></li><li><p> ಜನರು ದಟ್ಟಣೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾ ?</p></li><li><p>ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ–ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುವುದೇಕೆ ?</p></li><li><p> ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ?</p></li><li><p>ಜನರ ಭಾವನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?</p></li></ul>.<div><blockquote>ನನಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇರುವುದು ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ (ಮೆಟ್ರೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಹಿಂದೆನೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ.</blockquote><span class="attribution">- ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>