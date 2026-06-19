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ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗದಿರಲಿ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 18:12 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 18:12 IST
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Comments
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇರುವುದು ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ (ಮೆಟ್ರೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಹಿಂದೆನೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ.
- ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ
Namma MetroKrishna Byregowda

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