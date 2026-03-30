ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಹೊಸೂರು ಬಂಡೆ ಗೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

<p><strong>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ:</strong> ಹೊಸೂರು ಬಂಡೆಯ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪುರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಗೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀಪುಖ್ ರಾಜ ಮಹರಾಜ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋವು ಸಾಕಿ ಗೋಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಪುಖ್ ರಾಜ ಮಹರಾಜ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೂಡಿ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ, ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>