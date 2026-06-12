ಕುರುಬ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಪಾಲು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಇದೇ 3ರಂದು 156 ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕುರುಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ 75ರಷ್ಟಿದೆ.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿ–ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಈ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. 2026ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಘಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಸಂಘಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ₹71.85 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ₹57.15 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ 75 ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾತ್ರವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಕನಕ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತರ ಎಂಟು, ಮಡಿವಾಳರ ಎಂಟು, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಎರಡು, ಉಪ್ಪಾರರ ಎರಡು, ಯಾದವ/ಗೊಲ್ಲರ ಎರಡು, ಅಂಬಿಗರ ಎರಡು, ಜೆಟ್ಟಿಮತ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಹೆಳವ, ಸವಿತಾ, ಗಾಣಿಗ, ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ತಲಾ ಒಂದು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಕೇಶ್ ಹೆಸರಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ರಾಕೇಶ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-503919622</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>