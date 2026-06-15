ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

<p><strong>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ</strong>: ಜನ, ಜನುವಾರು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಾಡಿ ಕೆರೆಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಂಗಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಪುರ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಚರಹಳ್ಳಿ, ರಘುವನಹಳ್ಳಿ, ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 82ರಲ್ಲಿ 275 ಎಕರೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 55ರಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆ, ಹಂಚರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ 133 ಎಕರೆ, ರಘುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ 161 ಎಕರೆ, ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 41ರಲ್ಲಿ 19 ಎಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರಿಂದಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೆರೆಯ ಜಾಗದ ಕ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲಾಢ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಕೆರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 600-700 ಅಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿದರೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 1,300 ಅಡಿ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ದನಕರು, ಕುರಿ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಮೈ ತೊಳೆಯಲು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಕೀಲ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಜಾಗ ಬರಡಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಡಿಕೆಶಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ’ </strong></p><p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ನೀಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆವು. ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮಿಲಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>