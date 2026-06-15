ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಲಾಢ್ಯರು | ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶಿವರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:43 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:43 IST
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Agricultural activityKR PURAMlake encroachment

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