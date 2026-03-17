ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಸ್ಯಕಾಶಿ' ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ 'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವಾಕ್ಸ್' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.

'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ'ಯ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ 'ಕಬ್ಬನ್ ವಾಕ್ಸ್' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ನಗರದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಸಿಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೂಲ ಹೆಸರು, ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ, ದೇಶ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಹವಾಗುಣ, ಹೂ–ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಬಿಡುವ ಕಾಲ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ತಜ್ಞರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಕ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 'ಕಬ್ಬನ್ ವಾಕ್ಸ್' ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಇತಿಹಾಸ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಇದುವರೆಗೂ ಕಬ್ಬನ್ ವಾಕ್ಸ್ಗೆ 47 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ 1,212 ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, 2.27 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಬ್ಬನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವಾಕ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ' ಕಬ್ಬನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋಟಗಾರ