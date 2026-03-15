ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಿರಂತರ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್‌: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಬಯಸುವವರು ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ಲಂಕೇಶ್ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಂತರ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ 'ಟೀಕೆ - ಟಿಪ್ಪಣಿ' ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು ಹಾಗೂ ಲಂಕೇಶ್ರ ಕಥೆಗಳ ಆಡಿಯೊ ಬುಕ್ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈಗ ಕೋಮುವಾದವು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

'ಲಂಕೇಶ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿಯೂ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹೊಗಳಿಯೂ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನನಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 'ಇಸ್ಪೀಟ್ ಗುಲಾಮ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

'ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೂರು ಕುರಿ ಎಣಿಸಲು ಬಾರದವನು ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿ ಬರೆದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು 17 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸದಾ ವಿರೋಧಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಚಾಟಿ ಬೀಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಲಂಕೇಶರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬರಹ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಲುವು ಇಂದಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಿಸಿ ನಮಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಭಾಷೆಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್ ಜನರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. – ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ

ಲಂಕೇಶ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೈತಿಕ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. – ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್, 'ಟೀಕೆ–ಟಿಪ್ಪಣಿ' ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. – ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್, ಕಿರುತೆರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಲಂಕೇಶ್ ಸಮಾಧಿಗೊಂದು ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿ

'ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲಿ ಗೌರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನೂ ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ