ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಿರಂತರ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್‌: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

‘ಟೀಕೆ - ಟಿಪ್ಪಣಿ’ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು ಹಾಗೂ ಲಂಕೇಶ್‌ರ ಕಥೆಗಳ ಆಡಿಯೊ ಬುಕ್ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:02 IST
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಭಾಷೆಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್‌ ಜನರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು.
– ಎಂ.ಎಸ್‌. ಆಶಾದೇವಿ, ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ
ಲಂಕೇಶ್‌ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೈತಿಕ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಕೇಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
– ನಟರಾಜ್‌ ಹುಳಿಯಾರ್‌, ‘ಟೀಕೆ–ಟಿಪ್ಪಣಿ’ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದಕ
ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಂಕೇಶ್‌ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
– ಟಿ.ಎನ್‌. ಸೀತಾರಾಮ್‌, ಕಿರುತೆರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
SiddaramaiahCommunalismP Lankesh

