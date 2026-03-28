ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂತೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾಮೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಚಾಕೋಲೆಟ್, ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಗಿಣ್ಣು, ಸ್ವರ್ಣದಾರ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳು, ಬಾಳೆ ನಾರಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಡುಪುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಣಬೆಯ ಸೂಪ್ ಪೌಡರ್, ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೀರೆ, ಬ್ಯಾಗ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಗ್ರಾಹಕರು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಪೋಟ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಣ್ಣ–ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. </p>