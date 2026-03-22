ಭಾನುವಾರ, 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ: ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಮುಕುಂದರಾಜ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ವೈದಿಕಶಾಹಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ’
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವು ದಲಿತರ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದು ವೈದಿಕಶಾಹಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾದ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಚ್‌. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆರ್‌.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಚ್‌.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಹಿತ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಕುಳಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟಗಗಾರರು ಚಿಂತಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Kannada literatureDalit Literary Conference

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT