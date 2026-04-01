ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ: ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಮನ್ಸ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಬಳಿಯ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಮಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತ, ಅಂಜನಾಪುರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.