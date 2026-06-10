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ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಏಕಿಲ್ಲ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ BS ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸ್ವಂತ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 16:43 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 16:43 IST
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