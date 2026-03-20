Lpg Shortage: ನಂದಿನಿ ಸಿಹಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಸಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ( ಕೆಎಂಎಫ್) ನಂದಿನಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಎಂಎಫ್ನ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಎನ್ಎಂಪಿ) ನಿತ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 5ರ ಬದಲು 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಎನ್ಎಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಪೇಡಾ, ಬರ್ಫಿ, ಕುಕೀಸ್ ಸಹಿತ 2 ರಿಂದ 3 ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಪೇಡ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಧಿಕ. ಮದರ್ ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜತೆಗೆ ಫರ್ನೇಸ್ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಒಸಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಾದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>