VIDEO| ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ LPG ಕೊರತೆ; ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ

<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಅಲೆದರೂ ಬಹುತೇಕ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೊರಕಿದರೂ ಲೀಟರ್ಗೆ 69.74 ರೂ. ಇರುವ ಅನಿಲವನ್ನು 99 ರೂ. ನೀಡಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>