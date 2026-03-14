ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ, 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ', 'ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5–₹10 ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ನಾನು ಬುಧವಾರವೇ ಈ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆಲವರು, 'ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡದೇ ತಿನಿಸು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥವಾದಂತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್.

ವಿಜಯನಗರದ ವಾಟರ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭೇಲ್ಪುರಿ ಶಂಕರಣ್ಣ, '32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟ್ಟಿ–ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ತುಸು ನಿಧಾನವಾದರೂ, ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ವಿಜಯನಗರದ ತಿಂಡಿ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರದ ನಟರಾಜ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿ ಕಿರು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವವರದ್ದೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಹಲವು ಕಿರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆ–ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತಿನಿಸಿನ ಕಡಿತ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30–40 ಮತ್ತು 45 ತಿನಿಸುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ತಿನಿಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಪಾರ್ವತಿ ಟೆಂಟ್ಹೌಸ್ನ ಮಾಲೀಕ ಲಿಂಗಣ್ಣ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ, ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸಿಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 15–20 ತಿನಿಸುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೂ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ': 'ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ'... ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಎದುರಾದಾಗ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಹೊಸ ಬಗೆ ಇದು.

ತರಕಾರಿ–ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗ