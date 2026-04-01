ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಲವು ಆಟೊ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕೆಲ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 'ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ದೂರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರು. 'ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 59 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ದರ ₹ 85 ರಿಂದ ₹100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ₹ 115ರವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಹಲಸೂರು, ಆಡುಗೋಡಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಸೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ದೃಶ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.