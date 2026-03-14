LPG ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಮನವಿ 

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಸ್. ಹೊಳ್ಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, 'ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಬಳಸಿ, ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯತ್ ಬಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>