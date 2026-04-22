ಆರು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಗಳು: ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಷ್ಟರ್‌ ವಿ.ವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಂಸಿಯು) ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಂ ಕುಲಪತಿಯ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ.

ಎಂಸಿಯು ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಎಲ್. ಗೋಮತಿ ದೇವಿ ಅವರು 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನೇಮಕ ಸಂಬಂಧ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 16ರವರೆಗೆ ಪ್ರೊ.ಸಿ. ಉಷಾದೇವಿ, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ಮೀರಾ, ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರೊ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 16 ರಂದು ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರ ಅವಧಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದೆ.

'ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಕೆಲವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮುಂದಾ ಲೋಚನೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಗದ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏಳು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಆದೇಶವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿ.ವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವ ಮೂಲಕ 62 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 150 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದು, 90 ಮಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ 60 ಮಂದಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಮಂದಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,