ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ದೇಗುಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ

ಭಾರತೀನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾಧವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಧವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವರಾಜ್, ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಂಡದ ವರಾದ ಶರವಣ್, ಲಾಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಾವ್ಯ, ಪುನೀತ್, ಮಧು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್, ಏಳೂರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಅಂಬರೀಶ್, ಪ್ರಮೋದ್, ಪುನೀತ್, ಮೋಹನ್, ಕುಮಾರ್, ರಘು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-40-1138566360</p>