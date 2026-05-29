ಬೆಂಗಳೂರು: ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘವು (ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್) ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರೈತ ಅಂಚೆ' ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು https://hopcomsbengaluru.com/ ಮೂಲಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಣ್ಣು ನಿಗದಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾವಿನ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಲಾ 3 ಕೆ.ಜಿ., 5 ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿರ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಶಂಕರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸದಸ್ಯ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿದಷ್ಟು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.