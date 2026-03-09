ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡಿಬಿಎಸ್‌' ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್' (aDBS) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇದು ಚಲನ-ವಲನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ನರಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೋಗಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ‘ಆನ್’ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಔಷಧಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರದ ಮುಂದುವರೆದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನರರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಲೀಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಡಿಬಿಎಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ(<a href="https://dbsclinic.com/">www.dbsclinic.com</a>) ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>